Real Madrid : Marco Asensio scheut Konkurrenzkampf mit Mbappe und Haaland nicht

Für Real Madrid läuft es nach dem Jahreswechsel weiterhin schleppend. Am Sonntag kam der Tabellenführer zu einem mühsamen 1:0 gegen Abstiegskandidat Granada. Selbst Marco Asensio, der Siegtorschütze, zeigte sich hinterher selbstkritisch. Insbesondere in Anbetracht seiner großen Ziele.

Der Radiosender Cadena Ser gratulierte dem Rechtsaußen zu seinem sehenswerten Treffer, was Asensio schmeichelte. "Ein weiteres und sehr schönes Tor. Es war wichtig, weil die Partie bedeutend war", so Asensio. Gleichzeitig verwies er auf seine fehlende Effizienz im Abschluss: "Ich hätte auch noch das ein oder andere Tor mehr schießen können."

In der Meisterschaft haben es der Offensivspieler und seine Teamkollegen in dieser Saison mit einem neuen Verfolger zu tun, da die arrivierten Widersacher schwächeln. "Barça und Atletico sind von den Punkten her ziemlich weit weg. Unser ärgster Rivale ist jetzt Sevilla. Wir müssen weiter konstant sein, punkten und versuchen, uns noch weiter abzusetzen, wenn es möglich ist", fordert der Nationalspieler.