Primera Division Real Madrid: Matchwinner Rodrygo mit Kampfansage

Der Brasilianer, der gestern zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf stand, strotzte nach seinem Treffer nur so vor Selbstbewusstsein. "Ich bin in einer sehr guten Verfassung und weiß, dass ich weiter trainieren und meiner Mannschaft helfen muss. Letzte Woche habe ich mit einer Vorlage mein Comeback gegeben und heute konnte ich beim Wiedersehen mit unseren Fans ein Tor machen."

Rodrygo hätte den Sprung in die erste Elf der Madrilenen gerne früher geschafft. Die Qualität im Kader ist allerdings extrem hoch, was den Rechtsaußen von einer Titelverteidigung in der Champions League träumen lässt. "Wir haben eine sehr gute Mannschaft und alles, um für eine perfekte Saison zu sorgen."