Real Madrid : Real Madrid mit bestem Start seit Abgang von Cristiano Ronaldo

Als Cristiano Ronaldo Real Madrid 2018 den Rücken kehrte, um sich Juventus Turin anzuschließen, symbolisierte dieser Transfer das Ende einer sehr erfolgreichen Ära. Unter Coach Carlo Ancelotti scheinen die Königlichen wieder an ihre Glanzzeiten anzuknüpfen.

Vier Siege und ein Unentschieden aus den ersten fünf Pflichtspielen. Diese starke Bilanz konnte Real zu Saisonbeginn zuletzt in der Spielzeit 2017/2018 vorweisen, als Cristiano Ronaldo noch in den Diensten der Blancos stand. Die Fans hoffen natürlich, dass dies ein gutes Omen ist.

Mit dem portugiesischen Superstar an Bord feierte der Verein aus der spanischen Hauptstadt in den 2010er Jahren riesige Erfolge. Zwischen 2014 und 2018 gelang unter anderem viermal der Gewinn der Champions League. In dieser Zeit dominierte Real Madrid das europäische Geschehen und gewann sowohl dreimal den UEFA-Super-Cup als auch die Klubweltmeisterschaft.