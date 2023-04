Real Madrid mit Wahnsinns-Bilanz vor Saisonendspurt

Carlo Ancelotti kann mit Real Madrid noch zwei weitere Titel in der Saison 2022/23 holen - Foto: / Getty Images

Real Madrid ist aktuell noch in drei Wettbewerben vertreten. Dass den Königlichen auf der Zielgeraden der Saison die Puste ausgeht, ist indes nicht zu erwarten – im Gegenteil. Die bisherige Ausbeute sollte der Konkurrenz eher das Fürchten lehren.

Dieser Ertrag ließe sich in dieser Saison noch übertreffen. Real hat den UEFA Super Cup und die FIFA Klub-WM bereits gewonnen. In der Copa del Rey bittet CA Osasuna im Endspiel zum Tanz. Darüber hinaus stehen die Madrilenen im Halbfinale der Champions League, wo es Manchester City zu schlagen gilt.

Die Galaktischen haben somit 70 Prozent ihrer Partien für sich entschieden. Eine bessere Bilanz wies der Klub zuletzt in der Spielzeit 2016/17 auf. Damals sprangen am Ende vier Titel heraus.

Der 2:0-Sieg am Samstag über Celta Vigo markierte schon das 50. Saisonspiel für Real. Das Team kann trotz des hohen Pensums eine imposante Erfolgsquote vorweisen. 35 Siege stehen in dieser Saison gerade einmal acht Niederlagen und sieben Unentschieden gegenüber.

Real Madrid trifft in der Königsklasse auf Bernardo Silva, Pep Guardiola (r.) und Manchester City - Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com

Einzig in der Meisterschaft ließ die Mannschaft von Carlo Ancelotti (63) in diesem Jahr zu viele Federn. Die Blancos liegen in La Liga momentan elf Punkte hinter dem FC Barcelona auf dem zweiten Tabellenplatz. Bei nur noch acht ausstehenden Spielen ist die Titelverteidigung hier nur noch theoretisch möglich.

Verwendete Quellen

Real Total