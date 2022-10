Real Madrid: Hohe Sonderzahlung für Karim Benzema

Karim Benzema ist zum ersten Mal in seiner Karriere mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden. Real Madrid muss hierfür angeblich eine Sonderzahlung an Benzemas Ex-Klub entrichten.

Real Madrid muss für ein eigentlich freudiges Ereignis zahlen. Nachdem Karim Benzema vor einer Woche erstmalig in seiner Karriere der Ballon d'Or überreicht worden war, ist offenbar eine Sonderzahlung an Olympique Lyon angefallen.

Der Sun zufolge müssen die Königlichen etwas mehr als eine Million Euro zahlen. In Lyon hatte man also schon vor über 13 Jahren, als Benzema an Real abgegeben wurde, mit dieser Spezialklausel den richtigen Riecher bewiesen.

Benzema zeichnete sich in der vergangenen Saison für 44 Tore in 46 Spielen verantwortlich und schoss Real damit zum Titel in der Champions League. Außerdem sind gemeinsam die spanische Meisterschaft, der dortige sowie der europäische Superpokal gewonnen worden.