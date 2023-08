Real Madrid muss lange auf Vinicius Junior verzichten – kommt noch ein Top-Ersatz?

Carlo Ancelotti war zunächst nicht davon ausgegangen, dass Real Madrid länger auf Vinicius Junior verzichten muss. "Ich glaube nicht, dass es sehr ernst ist. Er wollte weitermachen, weil es keine sehr ernste Sache ist", sagte der Trainer von Real Madrid, nachdem er Vinicius gegen Celta Vigo vorzeitig vom Platz nehmen musste.

Real Madrid mehrere Wochen ohne Vinicius Junior

Wie nun von Vereinsseite bestätigt wurde, fällt der 23-Jährigen aufgrund einer Oberschenkelverletzung zunächst aus. Wie lange die Zwangspause dauern wird, ist nicht bekanntgegeben worden. Von mindestens anderthalb Monaten Pause berichtet Relevo.

Die Meisterschaftsspiele gegen Getafe, Real Sociedad, Atletico, Las Palmas, Girona und die erste Partie in der Champions League wird Vinicius demnach aller Wahrscheinlichkeit nach verpassen. In Madrid können sie also von Glück reden, dass nach dem kommenden Wochenende eine zweiwöchige Länderspielpause angesetzt wurde.