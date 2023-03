Real Madrid nimmt 18-Tore-Stürmer ins Visier

Real Madrid ist in der Offensive dünn besetzt. Zur neuen Spielzeit soll mindestens ein Neuzugang kommen. Einen Kandidaten scouten die Königlichen derzeit offenbar in der Eredivisie.

Wenn bei Real Madrid offensive Hochkaräter wie Karim Benzema oder Vinicius Junior ausfallen, sind Alternativen rar gesät. Das wollen die Blancos zur Saison 2023/24 ändern. Laut Defensa Central hat der Rekordmeister Mohammed Kudus (22) als Neuzugang im Blick.

Der ghanaische Nationalspieler, der seit 2020 in Diensten von Ajax Amsterdam steht und noch bis 2025 unter Vertrag steht, hat in der laufenden Spielzeit in bisher wettbewerbsübergreifend 35 Partien 18 Tore erzielt, außerdem fünf weitere Treffer direkt vorbereitet.

Kudus' Leistungen haben Medienberichten zufolge bereits Borussia Dortmund, Barça, Manchester United und Chelsea hellhörig werden lassen, nun haben die Blancos ihn als relativ kostengünstigen Neuzugang für die Offensivabteilung ins Visier genommen. Kudus überzeugt nicht nur durch Abschlussstärke, sondern auch Flexibilität. Er kann sowohl als Mittelstürmer, als auch im offensiven Mittelfeld auflaufen.