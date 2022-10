Real Madrid jagt Shootingstar (21) aus der Bundesliga

Real Madrid ist mit seinem Personal auf der rechten Defensivseite nicht restlos zufrieden und hält Ausschau nach einem Neuzugang. Dabei richtet sich der Blick der Königlichen angeblich auch in Richtung Bundesliga.

Frimpong, den hervorragende Dribbling-Fähigkeiten, großer Offensivdrang und hohes Tempo auszeichnen, hat sich auf der rechten Seite der Leverkusener festgespielt. In der aktuellen Spielzeit kommt er nach neun Spieltagen bereits auf vier Tore.

Wie der spanische Journalist Ramón Álvarez de Mon in Verbindung gebracht hat, interessiert sich Real Madrid für Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen.

Ausgebildet wurde der gebürtige Amsterdamer seit 2010 in der Jugendabteilung von Manchester City. 2019 verließ er die Zweitvertretung der Sky Blues gegen eine Ausbildungsentschädigung von 400.000 Euro in Richtung Schottland.

Die Verantwortlichen von City wussten offenbar bereits damals, welch großes Talent in Frimpong schlummert und sicherten sich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent. So können bis zu vier Millionen Euro auf die Konten der Sky Blues wandern.

Fordert Frimpong bald Carvajal heraus?

Nun winkt Frimpong nach Stationen in der Scottish Premiership und der Bundesliga die nächste Beförderung. Der 21-Jährige soll offenbar als Nachfolger für Dani Carvajal (30) aufgebaut werden.

Der ehemalige Leverkusener (2012 bis 2013 auf Leihbasis) ist schon länger weit von seiner Topform entfernt, auch weil ihn immer wieder Verletzungsprobleme aus der Bahn warfen. Als Alternative steht Lucas Vazquez im Kader der Königlichen, unter Carlo Ancelotti (63) kommt der 31-Jährige aber nur selten zum Zug.

Vinícius Tobias, die bis zum Saisonende von Schachtar Donezk ausgeliehene brasilianische Nachwuchshoffnung für die rechte Abwehrseite, konnte sich bisher noch nicht für Einsätze in der ersten Mannschaft empfehlen.

Verwendete Quellen: Ramón Álvarez de Mon