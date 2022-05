Primera Division Real Madrid oder FC Liverpool? Hohe Ablöse für Aurelien Tchouameni nötig

Ob Tchouameni überhaupt einen Wechsel zu einem anderen Klub präferiert, muss in den nächsten Wochen geklärt werden. Der achtfache französische Nationalspieler verfügt im Fürstentum noch über einen bis 2024 datierten Vertrag, der per Option bis 2025 verlängert werden kann.

Paul Mitchell ist während einer Medienrunde zu einem möglichen Abgang von Aurelien Tchouameni befragt worden. Konkret sollen Real Madrid und der FC Liverpool dem begabten 22-Jährigen von der AS Monaco Avancen machen.

Tchouameni sagte kürzlich: "Warum nicht bleiben, wenn man sich für die Champions League qualifiziert? Das Ausscheiden in der Vorrunde gegen Shakhtar sitzt mir noch im Hals. Ich hätte nichts dagegen, mit Monaco in der Champions League zu spielen." Monaco nimmt immerhin an der Qualifikationsrunde zur Champions League teil.