Real Madrid oder Liverpool? Legende gibt Jude Bellingham einen Rat

Sol Campbell verbrachte seine Fußballerlaufbahn auf der Insel, spielte dort in der Premier League viele Jahre für den FC Arsenal, Tottenham Hotspur und Newcastle United. Zudem sind in der Datenbank des inzwischen 48-Jährigen 73 Spiele für die Three Lions registriert. Gefragt nach der Zukunft von Jude Bellingham, rät er von einem Wechsel nach England ab.

Stattdessen sollte sich der Shootingstar zu Real Madrid verändern. "Mit seiner Art und Weise, wie er spielt, würde er perfekt zu Real Madrid passen", meint Campbell im Interview mit tuttomercatoweb.com. Bellingham sei in vielen Dingen schon sehr weit und brauche nun den richtigen Verein und den richtigen Trainer, der ihn in die richtige Richtung lenke.

Laut Campbell gehört aber auch das richtige Umfeld zu einer erfolgreichen Karriere. Denn wenn man sich nicht im richtigen Umfeld aufhalte, würde man sein Talent für einige Jahre vergeuden. Bestes Beispiel ist Jadon Sancho, der bei Manchester United zuletzt sogar komplett rausgenommen wurde, weil er über körperliche wie mentale Probleme klagte.