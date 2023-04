Real Madrid oder Milan? Brahim Diaz vertagt Entscheidung

Mit dem 1:0 im Hinspiel des Viertelfinales der Champions League im inner-italienischen Duell mit dem SSC Neapel legte der AC Mailand den Grundstein fürs Weiterkommen in die Runde der letzten Vier.

Brahim Diaz war von den Offiziellen im Nachgang zum Man of the Match gekürt worden. Parallel hatte Real Madrid mit 2:0 gegen den FC Chelsea vorgelegt. "Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über Real Madrid zu sprechen", äußerte sich Diaz bei Sky Italia. "Ich bin glücklich und zufrieden in Mailand, aber noch glücklicher für die Mannschaft, weil wir es verdient haben. Ich bin glücklich mit dem, was ich tue, aber es gibt noch viel zu tun."

In sechs Tagen findet das Rückspiel im Maradona-Stadion statt, und Brahim freut sich schon jetzt darauf: "Es gibt noch ein Spiel, aber wir gehen mit einem unglaublichen Ergebnis dorthin." Milan hat die große Chance, wieder ins Halbfinale der Champions League einzuziehen, was seit 16 Jahren nicht mehr gelungen ist.