Real Madrid ohne Chance? Zwei Favoriten bei BVB-Star Jude Bellingham

"Ich denke an meine Leistung gegen Sevilla und nicht an die Gerüchte. Ich denke nur an Borussia Dortmund, an die Herausforderung, die vor mir liegt und an die Ziele mit dem Verein", reagierte Jude Bellingham nach dem 4:1 in der Champions League beim FC Sevilla, als er auf die neuesten Spekulationen um das kolportierte Interesse von Real Madrid angesprochen wurde.

Nach Bild-Informationen plant Bellingham nach dieser Saison den nächsten Schritt, will Borussia Dortmund also verlassen. Der Boulevardzeitung zufolge befinden sich Manchester City und der FC Chelsea in der Pole Position, sollen die Topfavoriten auf Bellinghams Unterschrift sein.

Bei ManCity würden die nahezu nicht endenden Geldreserven für einen Transfer sprechen, zudem spielt dort schon Bellinghams Intimus Erling Haaland. Chelsea dagegen lockt mit der Perspektive, dass mit Bellingham eine neue Ära geprägt werden soll. Und finanziell sind natürlich auch die Blues auf Rosen gebettet.