Carlo Ancelotti erklärt, warum Real Madrid keine Winter-Transfers tätigte

"Wir sind nicht auf den Markt aktiv gewesen, weil keine Notwendigkeit bestanden hat", stellt der Italiener im Vorfeld des Heimspiels gegen den FC Valencia (Donnerstag, 21:00 Uhr) klar. Wenn der Kader gut zusammengestellt sei, benötige man keine Transfers im Winter.

Real Madrid wurde in den vergangenen Wochen unter anderem mit Fran García (23) in Verbindung gebracht. Der Linksverteidiger wurde verpflichtet, kehrt aber erst zur kommenden Saison von Rayo Vallecano an die Concha Espina zurück. Real Madrid macht Gebrauch von seiner Rückkaufoption.

Die Königlichen verzichteten auf einen Wintertransfer des 23-Jährigen, der Real Madrid 2021 in Richtung Vallecas verlassen hatte, obwohl neben Ferland Mendy ein zweiter gelernter Linksverteidiger im Kader fehlt. David Alaba ist von Ancelotti zentral eingeplant.