Real Madrid : Real Madrid: Olympia-Star Takefusa Kubo im Visier von LaLiga-Klubs

Die olympischen Spiele finden am 08. August ihr Ende. Viele Fußballer nutzten die Zeit in Tokio, um Werbung in eigener Sache zu machen. Der Japaner Takefusa Kubo erzielte beispielsweise drei Tore für sein Heimatland und kämpft morgen im Spiel um Platz um die Bronzemedaille. In Spanien soll er mit seinen Vorstellungen viel Aufmerksamkeit erregt haben.