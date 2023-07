Real Madrid plant galaktischen Coup – Kylian Mbappe und Erling Haaland sollen kommen

Saudi-Arabien, wer oder was? Real Madrid will den absurden Machenschaften auf der arabischen Halbinsel entgegenwirken, und plant deshalb einen gigantischen Doppelpack: Kylian Mbappe und Erling Haaland sollen schon bald bei den Blancos zusammenspielen.

Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham – sie alle waren Teil der Galaktischen bei Real Madrid, die der Fußballwelt regelmäßig den Kopf verdrehten. Die Architekten an der Concha Espina sind offenbar gerade dabei, im Hintergrund an den Galacticos 2.0 zu arbeiten.

Real Madrid plant Galacticos 2.0

Wie das Portal Football Transfers berichtet, soll dieser Plan in den nächsten drei Jahren Gestalt annehmen. In den Madrider Büros ist man der Überzeugung, dass die gerade stattfindende Offensive in Saudi-Arabien keinen Einfluss auf die geplanten Umsetzungen haben wird.

Kylian Mbappe soll Real Madrid bereits als seinen Wunschklub auserkoren haben. Sein Vertrag bei Paris Saint-Germain endet im Juni 2024, verlängern will er diesen nach aktuellen Umständen nicht. Aber offensichtlich auch nicht wechseln. Zumindest nicht in besagtes Saudi-Arabien.