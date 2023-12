Real Madrid plant hinten rechts: Reece James weiterhin die Wunschoption, aber...

Die Rechtsverteidiger-Position erweist sich für Real Madrid immer mal wieder als Achillesferse. Daniel Carvajal fällt die nächsten Wochen verletzungsbedingt aus. Das Problem dabei ist, dass der 31-Jährige die einzige gelernte Kraft für den rechten defensiven Flügel ist.

Die Madrider Geschäftsführung sieht daher Handlungsbedarf. Und das nicht nur in Sachen Neuzugänge. Die Verträge von Lucas Vazquez und Nacho Fernandez, die beide behelfsmäßig auf die rechte Seite ausweichen, wenn Carvajal mal nicht seinem Job nachgehen kann, laufen in einem halben Jahr aus.

Wie das Portal Relevo berichtet, wollen die Blancos mindestens mit einem der beiden Aushilfs-Rechtsverteidiger verlängern. Extern verstärken, so heißt es, wolle man sich Stand jetzt deshalb nicht. Der nächste Monat, eben wenn Carvajal nicht zur Verfügung steht, könnte hinsichtlich der Planungen entscheidend sein.

Daniel Carvajal fehlt Real Madrid die nächsten Wochen - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Real Madrid behält Reece James im Blick

Überzeugen Vazquez und Nacho nicht, dürfte Real ernsthaft darüber nachdenken, sich einen neuen Rechtsverteidiger anzuschaffen. Das Scouting-Team um Chefbeobachter Juni Calafat hält ständig Ausschau nach spannenden Profilen.

Die Madrider Wunschoption sei weiterhin Reece James. Um dem Flügelverteidiger des FC Chelsea gibt es bereits seit einigen Monaten Gerüchte. Das Problem hierbei ist allerdings sein im blauen Bezirk Londons noch langfristig bis 2028 datierter Vertrag.

Am Ende fehlen bei James wohl die Ressourcen. Immerhin will Real im kommenden Sommer richtig Geld in die Hand nehmen, träumt von den Transfers von Alphonso Davies, Erling Haaland und Kylian Mbappe. Die beiden letztgenannten Superstars sollen am besten im Doppelpack verpflichtet werden.

Verwendete Quellen

Relevo