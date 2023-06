Real Madrid plant imposantes Angebot für Kylian Mbappe – mit zwei Tauschspielern

Real Madrid will Kylian Mbappe in diesem Sommer - Foto: Victor Velter / Shutterstock.com

Da Real davon ausgeht, dass sich PSG finanziell nicht wirklich überzeugen lässt, will der spanische Rekordmeister offenbar gleich zwei Spieler in den Deal einweben. Die Rede ist in diesem Zusammenhang von Ferland Mendy und Eduardo Camavinga.

Real Madrid will bei Kylian Mbappe keine halben Sachen machen und ist offenbar in Vorbereitung des ersten konkreten Angebots. Die Blancos wollen sich den Superstürmer wie vor anderthalb Jahren nicht noch einmal durch die Lappen gehen lassen.

Ob Real damit wirklich Erfolg haben wird, sollte dieser Versuch bei PSG deponiert werden, ist ungewiss. Sicher ist bisher nur, dass Mbappe seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und PSG spätestens bei Ablauf des Kontrakts ablösefrei verlassen wird. Letzteres Szenario sollte der Klub jedoch dringend verhindern.

Kylian Mbappe will bis 2024 bei PSG bleiben

"Ich habe schon gesagt, dass ich bei PSG weitermachen will, wo ich sehr glücklich bin", twitterte Mbappe am Dienstag und versicherte damit, dass er die kommende Saison in jedem Fall noch an der Seine verbringen möchte. Berichte über seinen geplanten Wechsel zu Real Madrid vor der kommenden Saison bezeichnete er als "Lügen".

In Paris wussten die Verantwortlichen laut Mbappes Statement schon seit 15. Juli 2022 darüber Bescheid, dass er die Verlängerungsoption in seinem aktuellen Vertrag nicht aktivieren wird.

Seit Sommer 2022 habe Mbappe "nie wieder mit dem Verein über diesen Punkt gesprochen". Er wolle seinen Vertrag aber erfüllen und habe "in diesem Sommer nicht um seinen Abschied gebeten, sondern dem Verein lediglich bestätigt, dass sein zusätzliches Jahr nicht aktiviert wird".

