Primera Division Real Madrid plant Überraschungsmove - Top-Knipser soll kommen

Heung-min Son steht bei den Spurs langfristig unter Vertrag

Son hatte erst im Juli vergangenen Jahres ein neues Arbeitspapier gegengezeichnet, das ihn langfristig bis 2025 an die Spurs bindet. Von Wechselambitionen des 100-fachen südkoreanischen Nationalspielers war zumindest damals nichts zu vernehmen.

Was zuletzt jedoch für Wirbel sorgte, waren Äußerungen seines Vaters Woong-jung Son, der sagte: "Er muss in der Lage sein, eine solide Rolle in einem der besten Vereine der Welt zu spielen. Dann wird er ein Weltklassespieler werden. Er hat dieses Jahr viele Tore geschossen, aber das heißt nicht, dass er das auch nächstes Jahr tun wird." Real Madrid gehört zweifelsohne diesem Level an.