Real Madrid plant Winter-Transfer von spanischem Nationalverteidiger

Real Madrid bastelt scheinbar schon am Kader für das kommende Jahr. Wie der Transferexperte Ekrem Konur auf X, vormals Twitter, schreibt, planen die Königlichen einen Wintertransfer von Robin Le Normand von Real Sociedad. Der Innenverteidiger ist spanischer Nationalspieler und kommt bisher auf vier Einsätze für la Furja Roja.

Le Normand besitzt bei San Sebastian noch einen Vertrag bis 2026, über die Höhe der festgeschriebenen Ablösesumme seiner Ausstiegsklausel, die in Spanien verpflichtend ist, ist nichts bekannt. Laut transfermarkt.de wird der 26-Jährige mit einem Marktwert von 35 Millionen Euro taxiert. Seit seinem Aufstieg von der zweiten Mannschaft von La Real 2019 hat Le Normand einen stetigen Aufstieg hinter sich und zählt mittlerweile zu den Führungsspielern im Team von Immanol Alguacil.

Real in der Innenverteidigung dünn besetzt

Der Innenverteidiger stand bisher in fast allen Spielen der Saison auf dem Platz. In zwei Champions-League-Spielen als auch in sieben Ligapartien sammelte er Minuten, verpasste lediglich ein Meisterschaftsspiel. Real Sociedad steht aktuell auf dem 6. Platz und dürfte sicherlich bis Saisonende erneut um die oberen vier Plätze mitspielen wollen. Unwahrscheinlich also, dass man einen der wichtigsten Spieler mitten in der Saison abgeben wird.