Real Madrid plant Zeit nach Carlo Ancelotti – Xabi Alonso ab 2024?

Die jüngste Clasico-Niederlage sowie die verschwindend geringen Chancen auf die Verteidigung der Meisterschaft, lassen erste leise Zweifel an Carlo Ancelotti aufkommen. Nach seinem Vertragsende wird seine zweite Amtszeit wohl keine Verlängerung erfahren. Dann könnte eher Xabi Alonso eine neue Ära prägen.

Real Madrid klügelt momentan schon die Zeit aus, in der es heißt: Carlo Ancelotti muss ersetzt werden. Das dürfte spätestens nach der Saison 2023/24 so weit sein, wenn der Vertrag des Italieners seine Gültigkeit verliert. Und dann?

Laut einem Bericht des Portals Defensa Central hält Vereinspatriarch Florentino Perez den aktuell bei Bayer Leverkusen beschäftigten Xabi Alonso für den idealen Ancelotti-Nachfolger. Der 41-Jährige genießt bei den Verantwortlichen hohe Wertschätzung.

Einen Trainerposten hatte Alonso an der Concha Espina sogar schon inne, in der Saison 2018/19 war er als Jugendtrainer beschäftigt. Alonsos Vertrag unter dem Bayerkreuz läuft zudem 2024 aus, so dass keine Ablöse fällig wäre und zum Nulltarif wechseln könnte.