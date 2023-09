Real Madrid: Edel-Fan will Nachfolger von Präsident Perez werden

Nadal lässt Zukunft offen und wünscht sich Mbappe

Nach seiner Tenniskarriere könnte sich der 37-Jährige vorstellen als Präsident der Blancos zu kandidieren, jedoch will er sich nicht darauf festlegen: "Ich weiß nicht, ob das, was ich heute denke, auch das ist, was ich morgen denke. Das Leben nimmt viele Wendungen. Dann muss man auch noch in Erfahrung bringen, ob man überhaupt fähig dazu ist."

In der Kaderzusammenstellung hätte Nadal indes anders agiert als Amtsinhaber Perez, der Tennisstar hätte in der Offensive nachgelegt: "Ein weiterer Stürmer wäre vielleicht gut, das finde ich auch."

Als neuer Stürmer an der Concha Espina wurde lange Kylian Mbappe gehandelt. Rafa Nadal würde den Franzosen verpflichten. "Ich habe kein Problem mit Mbappe, ganz im Gegenteil. Ich wäre glücklich, wenn er kommt. Wer mag Mbappe denn nicht?", so Nadal.

Verwendete Quellen

marca.com