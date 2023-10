Real Madrid: Rodrygo mit indirekter Kritik an Carlo Ancelotti

Rodrygo (r.) muss aktuell bei Real Madrid den Mittelstürmer geben - Foto: / Getty Images

Für Real Madrid verläuft die Saison aktuell nach Maß. Sowohl in La Liga als auch in der Champions League grüßen die Königlichen von der Tabellenspitze. Stürmer Rodrygo (22) übt dennoch Kritik, weil er in seinen Augen falsch eingesetzt wird.

"Ich mag es einfach nicht, als Neuner zu spielen – obwohl ich das in meinem Verein tun muss", holte Rodrygo im Lager der brasilianischen Nationalmannschaft gegen seinen Verein aus. Auf der Pressekonferenz in Montevideo betonte er zudem, dass er am liebsten auf den Flügeln oder zentral hinter den Mittelstürmern spielt. Bei Real kommt der Südamerikaner unter der Regie von Coach Carlo Ancelotti (64) in dieser Spielzeit hingegen regelmäßig als Neuner zum Einsatz. Die Umstellung übt trotz der kürzeren Entfernung zum gegnerischen Kasten durchaus einen negativen Einfluss auf Rodrygos Torquote aus. So traf der gelernte Rechtsaußen in dieser Saison bei einer Vorlage erst einmal selbst in insgesamt elf Partien. Seine bemerkenswerte Ausbeute aus der Vorsaison (19 Tore, 11 Assists) wird er bei dem Tempo wohl nicht erreichen können.

Rodrygo und Landsmann Vinicius Junior bilden die Doppelspitze der Königlichen - Foto: photo-oxser / Shutterstock.com