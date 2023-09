Real Madrid schenkt Teenager nach Erbeben-Drama neue Hoffnung

Der 14-jährige Abdul Rahim Awhida hat bei dem Erdbeben in seiner Heimat unter anderem beide Elternteile und seine zwei Brüder verloren. In einem Fernsehinterview erzählte der Teenager unter Tränen von seinem schweren Verlust. Dabei wischte er sich mit einem Real-Madrid-Trikot über das Gesicht.

Die Königlichen nahmen dieses TV-Interview, das auf der ganzen Welt für große Anteilnahme sorgte, zum Anlass, um den Jungen zu kontaktieren. Über den Fernsehsender Al-Arabiya konnte schließlich Abduls Onkel erreicht werden.

In den Gesprächen schlugen die Madrilenen dem jungen Marokkaner vor, ihn in ihrer Jugendakademie aufzunehmen, um ehemaligen Eigengewächsen wie Daniel Carvajal (31) nachzueifern. Ein Angebot, das umgehend angenommen wurde. "Gott sei Dank... Das hat mich (so) glücklich gemacht", frohlockte Abdul anschließend in einem zweiten Interview bei Al-Arabiya über das Angebot seines Lieblingsvereins.

Mit Reals Hilfe will der Teenie indes nicht unbedingt nur im Fußball für Furore sorgen. Er hat sich außerdem vorgenommen, den Traum seines Vaters zu erfüllen und Arzt oder Lehrer zu werden. "Ich möchte einfach meine Ausbildung beenden", sagte Abdul.

Verwendete Quellen

The Sun