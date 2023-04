Real Madrid angetan von italienischem Mittelfeldtalent

Wie sich das Mittelfeldpuzzle bei Real Madrid in der kommenden Saison zusammensetzen wird, ist noch nicht endgültig geklärt. Deshalb halten die Blancos Ausschau nach potenziellen Neuverpflichtungen.

Luka Modric, Toni Kroos und Dani Ceballos eint momentan ihre auslaufenden Verträge. Abschließend ist noch nicht geklärt, wie es mit dem Trio bei Real Madrid weitergeht – die Unterschriften unter den neuen Arbeitspapieren sind jedenfalls noch nicht gesetzt worden.

Wenn es darum geht, wie das Madrider Mittelfeld zukünftig gestaffelt sein wird, gibt es aufgrund der ungeklärten Vertragssituationen weiterhin Spekulationen um mögliche Neuzugänge. Neu in der Verlosung ist Samuele Ricci, den die Tuttosport beim spanischen Rekordmeister ins Gespräch bringt.

Landsmann Carlo Ancelotti und seine Mitstreiter sollen ein Auge auf den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler haben, der 2020/21 mit dem FC Empoli in die Serie A aufgestiegen ist, inzwischen beim FC Turin auf dem Platz steht und dort absoluter Leistungsträger ist. 8,5 Millionen Euro Ablöse flossen im vorigen Sommer.

Real soll dabei nicht der einzige Klub sein, der seinen Hut in den Ring geworfen hat. Aus der Serie A bewerben sich mitunter die Stadtrivalen AC Mailand und Inter Mailand um Ricci, der rund 30 Millionen Euro Ablöse kosten soll. Im Juni vergangenen Jahres gab Ricci sein Debüt in der Squadra Azzurra, aktuell ist er in der U21-Auswahl gesetzt.

