Real Madrid scoutet Bellingham-Bruder Jobe

In der englischen Championship ist der gerade 18-Jährige gesetzt, kommt bereits auf zwölf Einsätze für seinen neuen Klub, der knapp zwei Millionen Euro für die Dienste des englischen U19-Nationalspielers zahlte. Seitdem hat sich sein Marktwert laut transfermarkt.de bereits auf fünf Millionen Euro gesteigert. Wie lange der Vertrag von Jobe gültig ist, ist nicht bekannt.

Auch BVB zeigte Interesse an Jobe Bellingham

Für seinen älteren Bruder zahlte Real im abgelaufenen Transferfenster 103 Millionen Euro an Borussia Dortmund. Der 20-Jährige fasste in Madrid sofort Fuß und benötigte keinerlei Anlaufzeit. Ob sich Jobe nach nur einem Jahr in der zweiten englischen Liga den Schritt zu einem der größten Klubs Europas zutraut, bleibt abzuwarten. In jedem Fall dürfte er noch deutlich jünger als sein Bruder sein.

Als Jude noch beim BVB unter Vertrag stand, kursierte bereits Gerüchte, dass die Westfalen auch Jobe gerne nach Dortmund lotsen wollen würden. Daraus ist bislang noch nichts geworden, dennoch scheint auch er einen klaren Karriereplan zu haben.

