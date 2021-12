Real Madrid : Real Madrid setzt sich intensiv mit Florian Wirtz auseinander

Spaniens Rekordmeister Real Madrid denkt in seinen Planungen langfristig. In den Überlegungen für die zukünftige Ausrichtung des Vereins hat auch Florian Wirtz einen festen Platz.

Trotz seiner erst 18 Jahre ist Wirtz in Leverkusen bereits unersetzlich, was 19 direkte Torbeteiligungen in dieser Saison eindrucksvoll dokumentieren. Neben Real haben auch andere europäische Topklubs ganz genau im Blick, wie sich der Pulheimer entwickelt.

Ein Abgang aus dem Rheinland ist zunächst allerdings kein Thema, die internationale Elite muss sich folglich noch einige Zeit gedulden. "Da muss keiner anfragen. Florian ist bei uns sehr gut aufgehoben", bekräftigte Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler gegenüber der Bild.

Wirtz' Vertrag ist erst im Mai langfristig bis 2021 verlängert worden, eine Ausstiegsklausel existiert nicht. "Florian will auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre eine gute Rolle in Leverkusen spielen. Was danach kommt, weiß man noch nicht", sagte Vater und Berater Hans-Joachim Wirtz in der Vergangenheit.