Luka Jovic und Dani Ceballos : Real Madrid soll Duo für Fabian Ruiz bieten

Nach El Chiringuito-Informationen sehen die Planungen des spanischen Rekordmeisters vor, Luka Jovic und Dani Ceballos für ein Tauschgeschäft vorzuschlagen. Das Duo hat in den vergangenen Jahren an Wert verloren, um beide hatte es bereits Gerüchte über einen vermeintlichen Wechsel nach Neapel gegeben.

Ruiz stellt in dieser Saison besonders unter Beweis, dass er zu den besten Mittelfeldspielern der Serie A gehört. Der 25-Jährige hat nach einigen komplizierten Spielzeiten aus seinem Tief gefunden und macht sich mit seinen Leistungen für anderer Klubs interessant.

Sein Vertrag in Neapel ist nur noch bis 2023 datiert, was eine Entscheidung im Sommer zur Folge hat. "Ich habe noch ein Jahr Vertrag, ich bin sehr glücklich in Neapel", sagte Ruiz über seine Zukunft bei den Partenopei, für die er seit 2018 spielt.