Real Madrid : Real Madrid soll Nachfolger für Andriy Lunin gefunden haben

Am Mittwoch kommender Woche wird Andriy Lunin mal wieder für Real Madrid zum Einsatz kommen. Dann treten die Blancos im Achtelfinale der Copa del Rey beim FC Elche an. Eine große Anzahl an Einsätzen dürfte Lunin im Trikot des spanischen Rekordmeisters zunächst nicht mehr absolvieren.

Nach einem Bericht von Defensa Central wird Lunin Real im Sommer erneut auf Leihbasis verlassen. Ein gewohntes Muster. Der Ukrainer absolvierte seit seinem Wechsel 2018 erst zwei Pflichtspiele für die Madrilenen, dreimal wurde der 22-Jährige stattdessen verliehen.