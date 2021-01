Real Madrid : Real Madrid statt Barça: Spekulationen um Marcelo Gallardo

Um Marcelo Gallardo ergeben sich neuerliche Wechselspekulationen. Und wieder wird der 45 Jahre alte Cheftrainer von River Plate mit einem Wechsel nach Spanien in Verbindung gebracht. Diesmal ist es aber nicht der FC Barcelona, sondern Real Madrid.

Laut dem argentinischen ESPN-Ableger versucht Florentino Perez Gallardo nach Europa zu holen. Maximiliano Palmas berichtet: "In Madrid wird gerade darüber gesprochen, dass Florentino Pérez versucht, Gallardo als Ersatz für Zinedine Zidane zu verpflichten."

Der momentane Blancos-Cheftrainer steht nach zahlreichen blamablen Auftritten in dieser Saison heftig in der Kritik. Erst in der vergangenen Woche schied Real beim Drittligisten Alcoyano in der 3. Runde aus der Copa del Rey aus.