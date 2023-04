Real Madrid statt PSG: Antonio Rüdiger erklärt seine Entscheidung

Antonio Rüdiger hatten sich im Rahmen seines Vertragsendes beim FC Chelsea unzählige Wechselmöglichkeiten geboten. Am konkretesten war es mit Paris Saint-Germain und Real Madrid. Rüdigers Herz entschied.

Antonio Rüdiger hatte im vorigen Sommer eine wichtige Entscheidung zu treffen. Nachdem er sein Aus beim FC Chelsea verkündet hatte, musste sich der 30-Jährige darüber im Klaren werden, wo er den wahrscheinlich letzten großen Vertrag seiner Karriere unterschreibt.

"Es gab viele Gerüchte über meine Unterschrift, aber jedes Mal, wenn der Name PSG fiel, schrieb man mir und ich antwortete: 'Das ist nicht das, was ich suche.' Ich habe nichts gegen PSG, es ist ein schöner Klub, der alles hat, was man braucht", äußert Rüdiger bei Canal+ Afrique.

Paris Saint-Germain und Real Madrid waren die Klubs, die sich am intensivsten mit Rüdiger und dessen Management bezüglich einer Zusammenarbeit ausgetauscht hatten. Für den deutschen Nationalspieler war es im Endeffekt eine leichte Entscheidung.