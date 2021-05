Real Madrid : Real Madrid steht nach 11 Jahren zum ersten Mal wieder mit leeren Händen da

Während in der Champions League mit dem Halbfinale immerhin ein respektables Ergebnis erzielt wurde, war in der Copa del Rey bereits in der dritten Runde Schluss. Die Galaktischen verloren gegen den Drittligisten CD Alcoyano mit 1:2 nach Verlängerung und blamierten sich bis auf die Knochen.

Die Höchststrafe bedeutet nun die Vizemeisterschaft hinter dem Lokalrivalen Atletico. Real Madrid legte zum Ende der Saison noch einmal einen beeindruckenden Schlussspurt hin und ließ die Meisterschaft bis zum letzten Spieltag offen.

Am Ende waren es jedoch die Punktverluste gegen Klubs aus der unteren Tabellenhälfte, die ein besseres Resultat verhinderten. Die torlosen Unentschieden gegen Teams wie Getafe und Betis Sevilla kosteten wertvolle Zähler.