Nachfolger für Karim Benzema? Real Madrid steigt in Poker um Hugo Ekitike ein

Hugo Ekitike taucht auf der Wunschliste von so einigen europäischen Topvereinen auf. Der L'Equipe zufolge beschäftigt sich mittlerweile auch Real Madrid mit einem potenziellen Transfer des französischen Mittelstürmers, dem eine große Zukunft prophezeit wird.

Der 20-Jährige wird Stade Reims in diesem Sommer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verlassen, kann sich seinen neuen Klub quasi aussuchen. Das neureiche Newcastle United soll den anderen Interessenten zuvorkommen wollen, der FC Bayern und Paris Saint-Germain sollen sich ebenfalls noch in der Verlosung befinden.

Ein offizielles Angebot liegt noch nicht vor, aber die L'Equipe berichtet, dass es Kontakte mit der Entourage und dem Agenten des Spielers gegeben hat, der nach Madrid gereist sein soll, um den Verein kennenzulernen.