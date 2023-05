Real Madrid: Transferflop Eden Hazard überrascht mit klarem Statement

Eden Hazard will Real Madrid nicht verlassen - Foto: / Getty Images

Real Madrid hat am Samstagabend zum 20. Mal die Copa del Rey gewonnen. Beim 2:1 über den CA Osasuna blieb Eden Hazard (32) erneut nur die Rolle des Zuschauers. Einen Abgang plant er jedoch trotz seiner Joker-Rolle nicht.

Den Pokalsieg feierte Hazard mit seinen Teamkollegen ausgelassen auf dem Rasen. Es hat ihn anscheinend nicht gestört, dass er zuvor mal wieder 90 Minuten auf der Bank geschmorrt hat – so wie die meiste Zeit in dieser Spielzeit. Gerade einmal 331 Einsatzminuten kann der Belgier in dieser Saison vorweisen.

Ob er seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag in Madrid dennoch erfüllt? "Klar", antwortete Hazard dem spanischen Radiosender COPE direkt nach dem Gewinn der Copa del Rey. "Es ist ein schwieriges Jahr, aber ein Jahr in einer sehr großen Mannschaft."

Eden Hazard bei Real Madrid: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Vor der Saison kündigte Hazard zum wiederholten Male an, seinen Durchbruch bei Real endlich schaffen zu können. Die neun Partien, die der frühere Spieler des FC Chelsea bislang nur absolvierte, sprechen hingegen eine andere Sprache.