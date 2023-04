Real Madrid träumt: Erling Haaland soll Karim Benzema nachfolgen

Real Madrid steckt nicht auf, Erling Haaland bleibt weiterhin der große Wunsch des spanischen Rekordmeisters. In ihm sieht die sportliche Leitung den perfekten Ersatz für Karim Benzema.

Mit erst 22 Jahren befindet sich Haaland noch am Anfang seiner Karriere, gehört auf seiner Position aber schon längst zu den Besten der Welt. Beim 3:1-Sieg am Wochenende gegen Leicester City schnürte Haaland einen Doppelpack, und sorgte somit für eine weitere Bestmarke.

Die Blancos verfolgen laut Telefoot weiterhin ihren Haaland-Traum, der nach Ablauf der kommenden Saison, also im Jahr 2024, auf den großen Karim Benzema folgen soll. Nähere Details nennt das französische Medium zwar nicht, das Werben um den Norweger ist aber die logische Konsequenz.

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres wollte Real Madrid Erling Haaland anstellen, musste sich im Bieterkampf allerdings Manchester City geschlagen geben. Mit zwei Jahren Verspätung soll der Superstar den Weg an die Concha Espina finden.

Erling Haaland ist an ManCity noch bis 2027 gebunden - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Haaland knackt Rekord von Mo Salah

Haaland stellte den Torrekord von Liverpools Mohamed Salah ein, der in der Saison 2017/18 auf 32 Treffer kam. Haaland bleiben also noch acht Spiele, um einen neuen Rekord aufzustellen, der bei seiner Form vermutlich für die Ewigkeit währen wird.

Und Benzema? Dem merkt man so langsam das fortgeschrittene Alter an, die körperlichen Beschwerden nehmen zu. Seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag soll er noch mal um ein Jahr ausdehnen, danach ist für ihn in Madrid sehr wahrscheinlich Schluss. Geht es nach Real, übernimmt dann Haaland Benzemas Aufgaben.

Verwendete Quellen

Telefoot