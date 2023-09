Real-Legende Raul: Warten auf Ancelottis Abschied oder Wechsel nach Villarreal?

Der FC Villarreal ist der erste Verein in den Topligen, der eine Trainerentlassung vornimmt: Nach vier Spieltagen wurde Quique Setien (64) entlassen. Nicht mal ein Jahr lang war der 64-Jährige auf der Bank des gelben U-Boots tätig, als Nachfolger bringt die spanische Zeitung AS nun mit Raúl Gonzalez (46) einen Überraschungskandidaten ins Spiel.

Der FC Villarreal zog nach einem enttäuschenden Saisonstart mit drei Niederlagen und einem Sieg die Reißleine und entließ Setien. Der 64-Jährige führte das gelbe U-Boot in der vergangenen Saison noch auf einen starken 5. Tabellenplatz. Deshalb überrascht die Entlassung die Fußballwelt umso mehr, der Verein aus Valencia wird diese Entscheidung jedoch bewusst getroffen haben, um den weiteren Saisonverlauf positiv gestalten zu können.

Raul ist der Topkandidat

Der Posten in Villarreal ist sehr gefragt, als Kandidaten werden unter anderem Pacheta (55), Julen Lopetegui (57) oder Quique Sanchez Flores (58) gehandelt. Der große Favorit ist jedoch Raúl Gonzalez - der Trainer von Real Madrid Castilla führt das Rennen laut dem spanischen Portal fichajes.net klar an. Laut der Zeitung AS wurde bereits mit Rauls Berater gesprochen.

Der 46-Jährige hat sich mit seiner Arbeit in La Fabrica einen Namen gemacht, in der vergangenen Saison ist er mit seinem Team nur knapp am Aufstieg in die LaLiga Hypermotion gescheitert. Das Traineramt beim FC Villarreal könnte für Raul interessant sei, der Verein zählt seit Jahren zur Spitzengruppe von LaLiga, zudem kommte man mit dem Titel in der Europa League (Final-Sieg gegen Manchester United) Erfolge feiern. Zudem steht dem kommenden Trainer ein gutes und talentiertes Team zu Verfügung.