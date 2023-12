Real Madrid und BarÃ§a zukÃ¼nftig abgehÃ¤ngt? Gerard Pique schlÃ¤gt Alarm

Der Henkelpott ist in den letzten zehn Jahren sechsmal nach Spanien gegangen. In Zukunft werden es die Teams aus La Liga allerdings bedeutend schwerer haben, die Champions League zu gewinnen. Dies behauptet zumindest der frühere Welt- und Europameister Gerard Pique (36).

In der Primera Division müssen die Mannschaften in Bezug auf das Financial Fairplay (FFP) verschiedene Vorschriften einhalten. Laut der 1:3-Regel sind die Teams beispielsweise in bestimmten Fällen dazu verpflichtet, das Dreifache ihrer Ausgaben an Einnahmen zu erzielen. In den Augen von Gerard Pique ergebe sich dadurch ein Wettbewerbsnachteil für die spanischen Vertreter.

"La Liga hat sehr strenge FFP-Regeln und andere Ligen haben ein anderes System", hob der frühere Innenverteidiger gegenüber der Marca hervor. "Dann ist man in Europa dem Risiko ausgesetzt, dass diese Vereine auf andere Weise mehr bezahlen."

Da den Schwergewichten der Primera Division auf diesem Wege zahlreiche Top-Transfers durch die Lappen gingen, formulierte Pique im Interview eine düstere Prognose. "Wir gehen davon aus, dass Barcelona und Real Madrid in fünf Jahren nicht mehr in der Lage sein werden, in Europa mitzuhalten", bemerkte der Iberer.

Gerard Pique: Aussage trifft vorwiegend auf Barça zu

Ein Blick auf die letzten beiden Transferperioden dürfte bei den Spaniern jedoch vorerst für Entspannung sorgen. Seit dem Sommer 2022 konnte Real Madrid schließlich die aufsehenerregenden Verpflichtungen von Spielern wie Aurelien Tchouameni (22/80 Millionen Euro Ablöse) und zuletzt Jude Bellingham (20/103 Mio. Euro Ablöse) vermelden.

Bei Piques Ex-Klub, dem FC Barcelona, sieht es hingegen anders aus. Die Katalanen klagen seit Jahren über finanzielle Probleme, weshalb sie in diesem Sommer zunehmend auf ablösefreie Transfers angewiesen waren.

