Real Madrid : Real Madrid und Inter Mailand bewerben sich um Leipzigs Angelino

Angelinos starke Auftritte in der Bundesliga sowie der Champions League wecken offenbar auch das Interesse von Real Madrid. Die in der spanischen Landeshauptstadt ansässige Tageszeitung ABC nennt Angelino als einen der Aspiranten auf den linken Posten in der Viererabwehrkette.

Die Blancos sehen auf der defensiven Außenbahn Nachholbedarf und sondieren den Markt nach einem Spieler, der Ferland Mendy zu einem ernsthaften Konkurrenzkampf herausfordern kann. Tottenhams Sergio Reguilon, bei dem Real über eine Rückkaufoption verfügt, sowie Valencias Jose Gaya nennt die ABC als weitere Kandidaten.