Real Madrid und Juve im Duell um United-Shootingstar

Real Madrid und Juventus Turin vermelden offenbar konkretes Interesse an Alejandro Garnacho. Darüber berichtet zumindest die britische Internetzeitung The Independent. Der FC Chelsea wird ebenfalls erwähnt. Das Londoner Interesse scheint allerdings nicht so ausgereift.

Garnachos Vertrag bei Manchester United läuft in rund anderthalb Jahren aus. Sein Management steckt momentan mitten in Verhandlungen mit dem englischen Rekordmeister, kommt allerdings keinen Schritt voran.

Das jüngste Angebot zur Vertragsverlängerung soll Garnacho mitsamt seiner Entourage abgelehnt haben. Es fehlt die Wertschätzung, da das Gehalt von etwa 120.000 Euro lediglich auf 1,2 Millionen Euro erhöht werden soll.