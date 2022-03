Real Madrid : Real Madrid und Milan hinter französischem Talent her

Souleymane Isaak Toure hat sich einem Medienbericht zufolge in den Fokus von Real Madrid und des AC Mailand gespielt.

Toure hatte sich mit elf Jahren für einen Wechsel in den Nachwuchs des französischen Zweitligisten AC Le Havre entschieden und ist dort zunächst auf allen Positionen eingesetzt worden. Inzwischen hat sich der Juniorennationalspieler Frankreichs in der Innenverteidigung eingeordnet.

Dort überzeugt Toure mit Athletik und seiner ungemeinen Körperlichkeit – er wiegt bei über zwei Metern Körpergröße über 100 Kilo. Für seine Physis ist Toure dennoch wendig und verfügt über ein gutes Stellungsspiel. Verbesserungsbedarf besteht dagegen in seinem Zweikampfverhalten.

Toures Vertrag in der Normandie läuft 2023 aus, so dass in diesem Sommer eine Entscheidung getroffen werden muss, welchen Weg er gehen möchte. Genug Auswahlmöglichkeiten bieten ihm sich offenbar.