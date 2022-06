Auch RB Leipzig dran Real Madrid und PSG kämpfen um Lovro Majer

Dass Stade Rennes in der kommenden Saison an der Europa League teilnehmen wird, liegt hauptsächlich an den starken Leistungen, die in der abgeschlossenen Runde von Lovro Majer (24) ausgegangen waren.

Der kroatische Nationalspieler und WM-Teilnehmer kam in der Ligue 1 auf starke sechs Tore und acht Vorlagen – als klassischer Zehner herausragende Werte. Nach Informationen des französischen Portals Foot Mercato strecken mit Real Madrid, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid und RB Leipzig gleich vier gut betuchte Klubs ihre Fühler aus.

Majers Vertrag in der Bretagne ist noch langfristig bis 2026 gültig. Rennes zahlte im Sommer vorigen Jahres zwölf Millionen Euro Ablöse für Majer an Dinamo Zagreb, der inzwischen das Vielfache wert ist.