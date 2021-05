Real Madrid : Real Madrid und Sergio Ramos: Einigung weiter nicht in Sicht

Ramos soll bereit sein, eine Gehaltskürzung von zehn Prozent in Kauf zu nehmen, wenn er eine Laufzeit bis 2023 in seinem neuen Arbeitspapier garantiert bekommt.

Was die Real-Bosse in ihrer Haltung bestärken dürfte: Erstmals in seiner langen Laufbahn hat Ramos, immerhin bereits 35, in einer Spielzeit mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen.

Knieproblemen folgten ein Muskelfasereinriss und ein Meniskusriss. Die Saison ist für den Abwehrchef nach einer weiteren Verletzung (Sehnenreizung) bereits beendet. Er kommt wettbewerbsübergreifend nur auf 22 Einsätze in dieser Spielzeit.