Real Madrid unzufrieden mit Carlo Ancelotti – die Hintergründe

Die Meisterschaft ist futsch, Real Madrid konzentriert sich in den nächsten Monaten nur noch auf die Verteidigung des Titels in der Champions League. Derweil wächst die Kritik an Carlo Ancelotti.

Bei noch zehn ausstehenden Spieltagen ist es für Real Madrid praktisch unmöglich, den Meistertitel in Spaniens Eliteliga zu verteidigen, da der Rückstand auf Tabellenführer und Erzrivale FC Barcelona bereits bei 13 Punkten liegt.

"Es gibt eine gewisse Besorgnis im Klub, weil zu hören ist, dass in letzter Zeit weniger gearbeitet wird, als es sein sollte – und sie nehmen mehr Tage frei, als sie sollten", sagt der Journalist Eduardo Inda bei El Chiringuito de Jugones. "Es gibt eine gewisse Besorgnis im Verein, trotz der großartigen letzten Saison."

Carlo Ancelotti sitzt bei Real Madrid offenbar nicht endlos fest im Sattel. Die Führungsetage an der Concha Espina soll besorgt darüber sein, dass der Cheftrainer seine Spieler in den täglichen Trainingseinheiten nicht genug fordert.

Die volle Konzentration liegt bei den Blancos nun darauf, den Titel in der Champions League in Folge zu holen. Dort kommt es an diesem Mittwoch (21 Uhr) zum Hinspiel im Viertelfinale gegen den FC Chelsea. Ein Ergebnis, das auch zur Ancelotti-Zukunft beiträgt.

Bei Real sei man der Meinung, "dass ein bisschen mehr Arbeit getan werden könnte", so Inda weiter. "Einige bei Real Madrid mögen die freien Tage nicht so sehr." Inda fügt außerdem an, dass sollte Ancelotti keinen großen Titel gewinnen, er seinen bis 2024 datierten Vertrag auch nicht erfüllen wird.

