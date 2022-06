RB Leipzig Real Madrid denkt an Christopher Nkunku - "Wucherpreis" wäre nötig

Real Madrid ist sich aber bewusst, dass RB Leipzig Nkunku in diesem Sommer nicht verkaufen will. Lediglich ein "Wucherpreis" könne die Sachsen womöglich umstimmen, so die AS. Der deutsche Ableger des Red-Bull-Imperiums strebt allerdings mit aller Macht eine Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrags an. Nur, wenn sich Nkunku weigern sollte, scheint ein Transfer im Sommer 2022 oder nach der Winter-WM möglich.