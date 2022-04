Neuer Außenverteidiger: Real Madrid baggert wieder an Bayern-Flirt

Im Gegensatz zu den letzten Transferperioden will sich Real Madrid in diesem Sommer mal wieder richtig austoben. Vereinsmonarch Florentino Perez will am liebsten Kylian Mbappe und Erling Haaland im Doppelpack zum spanischen Rekordmeister holen, aber auch andere Stellen im Kader nicht vernachlässigen.

Eine der neuralgischen Positionen ist die des Rechtsverteidigers. Dort findet sich im Real-Kader mit Daniel Carvajal nur eine gelernte Kraft. Lucas Vazquez und Nacho verrichten zwar meist ordentliche Leistungen, wenn sie mal aushelfen müssen. Auf Dauer ist das für einen Spitzenklub wie Real aber keine Lösung.

Defensa Central zufolge, das sich auf brasilianische Medien bezieht, haben die Madrider ein Auge auf Außenverteidiger Dodo. Der 23-Jährige spielte in dieser Saison in der Champions League bereits zweimal gegen die Blancos, so dass sich die Verantwortlichen ein genaues Livebild machen konnten.