Real Madrid verliert Youri Tielemans nicht aus den Augen

"Ich habe Leicester im Sommer nicht verlassen, weil ich immer gesagt habe, dass das Projekt das richtige sein muss", präzisierte Youri Tielemans im September, warum er Leicester City trotz des Interesses der Big Player nicht verlassen hat.

Gemäß Defensa Central steht Tielemans schon seit der letzten Amtszeit von Zinedine Zidane im Fokus von Real Madrid. In der Öffentlichkeit werde zwar über andere Namen wie Endrick oder Jude Bellingham spekuliert. Tielemans stehe aber weiterhin auf der Madrider Liste.

Was den 25-Jährigen für andere Klubs interessant macht, ist nicht nur sein in überaus großem Maße vorhandenes Können als zentraler Mittelfeldspieler. Was Tielemans besonders reizvoll erscheinen lässt, ist sein im kommenden Sommer auslaufender Vertrag.