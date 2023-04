Real Madrid verpasst Ferland Mendy ein Preisschild

Ferland Mendy hat seit seiner Ankunft im Sommer 2019 bisher 130 Pflichtspiele für Real Madrid absolviert. Wie viele noch hinzukommen, steht in den Sternen. Real Madrid ist angeblich bereit, den derzeit verletzten Außenverteidiger im Sommer zu verkaufen.

Ferland Mendy darf für 50 Millionen Euro gehen

Wie das Portal Defensa Central in Erfahrung gebracht haben will, würde der Rekordmeister bei 50 Millionen Euro schwach werden. Einen Nachfolger für den 27-Jährigen haben die Blancos bereits an der Angel. Sein Name: Fran García.

Fran García neuer Linksverteidiger

Der 23-Jährige wurde im Nachwuchs des Rekordmeisters ausgebildet. 2020 wechselte er zunächst auf Leihbasis zu Rayo Vallecano. Ein Jahr später legte Rayo zwei Millionen Euro Ablöse auf den Tisch und sicherte sich Fran Garcías Unterschrift bis 2025.