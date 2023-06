Real Madrid verwirft Idee mit Harry Kane - das große Warten auf Kylian Mbappe

Die Vorkehrungen hierfür nehmen immer mehr Gestalt an. So soll zum Beispiel Fede Valverde auch in der kommenden Saison in der Offensive eingesetzt werden. Ein Anwendungsfeld, das ihm zuvor eher fremd war.

Mbappe hat indes schon mehrfach klargemacht, dass er zum einen seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht noch einmal verlängern, und zum anderen in der kommenden Saison in jedem Fall für Paris Saint-Germain spielen wird.

