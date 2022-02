Real Madrid : Nicolas Anelka packt aus: Real Madrid war "die Hölle"

"Es ist die einzige Mannschaft, bei der ich mit den Spielern nicht klar gekommen bin", berichtet der französische Nationalstürmer (69 Einsätze, 14 Tore) laut Mundo Deportivo in einem Interview von seiner Zeit an der Concha Espina.

Anelka war 1999 für 35 Millionen Euro vom FC Arsenal zum spanischen Rekordmeister gewechselt. Vom ersten Tag an haperte es. " Ich hatte keinen zugewiesenen Platz in der Umkleidekabine", so Anelka. "Ich habe auf alle gewartet, aber alle haben mir gesagt, dass dies ihr Platz ist. In diesem Moment habe ich mir gedacht: 'Was mache ich hier?'"