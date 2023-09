Real Madrid will 2024 hohes Angebot für Reece James abgeben

Daniel Carvajal will in seiner Karriere für keinen anderen Verein mehr als Real Madrid spielen: "Ich habe noch viele Jahre Vertrag und hoffe, dass ich mich hier zur Ruhe setzen kann. In Madrid zu sein, ist das Größte für einen Fußballer. Ich denke, der Moment, in dem man den Verein verlässt, ist einer der schwierigsten."

Reece James wird bei Real Madrid dringend benötigt

Die rechte Abwehrseite ist an der Concha Espina eine der wenigen Problemzonen. Carvajal ist hier die einzige gelernte Option, Lucas Vazquez wurde gezwungenermaßen umgeschult, spielt aber eigentlich offensiver. Aus dieser vorherrschenden personellen Situation heraus will Real bei Reece James in die Vollen gehen.

Der Sport zufolge wird der spanische Rekordmeister im Sommer kommenden Jahres ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro für James abgeben. Es wäre das erste Mal überhaupt, dass für den englischen Nationalspieler eine Ablöse gezahlt würde. James ist trotz seiner erst 23 Jahre ein echtes Chelsea-Urgestein.