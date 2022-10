Real Madrid will Brahim Diaz zurück – der lässt seine Zukunft offen

Im Januar 2019 war Brahim von Manchester City unter Vertrag genommen worden, in Madrid aber nicht auf die erhofften Einsatzzeiten gekommen. Seit mittlerweile zwei Jahren ist der variable Offensivspieler an den AC Mailand verliehen.

Brahim Diaz: Neue Chance wegen Marco Asensio und Eden Hazard?

Da Marco Asensio seinen auslaufenden Vertrag wahrscheinlich nicht verlängert und Real einmal mehr nach einem Abnehmer für Eden Hazard suchen wird, könnte Brahim an der Concha Espina wieder seine Chance sehen.

"Die Zukunft wird sich zeigen, wir wissen nicht, was morgen passieren kann", stellt Brahim bei Cadena SER klar, noch nicht über seine Zukunft beschieden zu haben. "Ich bin in Mailand, ich will Leistung bringen und 100 Prozent geben. Die Fans lieben mich sehr, ich bin in einem tollen Verein. Ich konzentriere mich auf das nächste Spiel und auf Milan."

